Часть изъятых у экс-главы правительства КЧР Кайшева активов продали на торгах

Росимущество продало часть активов, ранее принадлежавших бывшему председателю правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимиру Кайшеву. Об этом сказано в протоколе, опубликованном на сайте Российского аукционного дома.

Во время торгов продали Пятигорский молочный комбинат, а также 40,45% акций агрофирмы «Село имени Г. В. Кайшева». «Фирма Сатурн» приобрела их за 1,98 миллиарда рублей, хотя начальная стоимость лотов составляла 3,89 миллиарда рублей.

Кайшева задержали в 2024 году по делу о хищении, создании преступного сообщества и попытке рейдерского захвата. Впоследствии Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства его имущество, общая стоимость которого оценивалась в 75,4 миллиарда рублей.

Ранее суд наложил арест на четыре банковских счета бывшего зампреда правительства Омской области Владимира Куприянова по уголовному делу о взятке. Общая сумма заблокированных средств достигла нескольких миллионов рублей.