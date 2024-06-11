Часть бизнеса Qiwi выкупит бывший конкурент

Qiwi продаст часть своего бизнеса. Группа Т-банка выкупит контрольный пакет двух факторинговых компаний группы. Сделку заключат после одобрения Федеральной антимонопольной службой, сообщил РБК .

Бывший Тинькофф Банк договорился о продаже «РОВИ Факторинг Плюс» и «РОВИ Технологии», которые принадлежали компаниям группы ROWI в составе холдинга «Киви». По информации издания, соглашение уже подписали и передали 51% акций в качестве залога.

«Сделка будет завершена после получения согласия ФАС. Коммерческие условия сделки не раскрываются», — сказал представитель Т-Банка.

Ведущей компанией Qiwi до 2024 года оставался «Киви Банк», пока в феврале Центробанк не отозвал его лицензию. Кредитная организация участвовала в программе страхования вкладов. В апреле у холдинга возникли проблемы с погашением облигаций через «Киви Финанс».