Часть банков России повысили ставки по вкладам

Некоторые российские банки увеличили проценты по вкладам в рублях. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs, которые есть у РИА «Новости» .

ВТБ объявил о повышении ставок по вкладам в рублях. Теперь максимальная ставка по долгосрочным депозитам сроком от шести месяцев до 1,5 лет составит 15% с 16 октября. Клиенты «Прайм» и «Привилегии» смогут разместить средства на три месяца под 16% годовых.

«„Яндекс Банк“ по закрытому вкладу (без возможности пополнения — прим. ред.) в рублях повысил ставку на сроке три месяца на 1,5 п. п., до 16%. Кроме того, по накопительному счету в рублях повысил ставку с подпиской на 1 п. п., до 13%», —отметили в Marcs.

МКБ увеличил ставки по закрытым рублевым вкладам в массовом сегменте, включая предложения для пенсионеров. Сроки вкладов составляют шесть и 12 месяцев. Процентные ставки выросли на 0,2–0,8 процентного пункта, достигнув 10,4–15,7%.

Банки могут отказать в выдаче денег со вклада по нескольким причинам, рассказала финансовый аналитик Гаянэ Замалеева. И не все из них являются нарушением прав клиента. Средства могут быть заблокированы, например, по требованию законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма.