Аналитик назвал ряд причин, при которых банк может отказать в снятии денег со вклада

Банки могут отказать в выдаче денег со вклада по нескольким причинам. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

Эксперт отметила, что не все причины являются нарушением прав клиента. Банк может отказать в досрочном снятии денег, если это не предусмотрено договором. В частности, в случае безотзывных вкладов, деньги по ним можно получить лишь по окончании срока действия договора.

В случае снятия большой суммы денег в банке может не оказаться нужного количества наличных, в этом случае лучше предупредить финансовую организацию заранее. Также возможна блокировка средств по требованию законодательства об отмывании денег и финансированию терроризма.

«Однако искусственные задержки или формальные отказы без объяснений нарушают права клиента», — заключила Замалеева.

