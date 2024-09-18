Эксперт по недвижимости Радченко: спрос на новостройки может упасть до 80% из-за приостановки семейной ипотеки

«Сбер» приостановил выдачу займов по семейной ипотеке. На этом фоне спрос на квартиры в новостройках может упасть до 80%, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, сейчас отечественный рынок новостроек держится исключительно за счет льготных клиентов. Теперь, когда лимиты на семейную ипотеку исчерпались, «застройщикам придется очень несладко».
Ранее спрос на новостройки и так упал на 40%, сейчас он упадет еще на 40%. При этом цены на квартиры все равно не снизятся, отметила Радченко.
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