Бумажные пятирублевки вернулись в кошельки москвичей

Бумажные пятирублевые купюры снова начали выдавать на сдачу в московских магазинах, на рынках и автозаправках. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эта банкнота появилась в обращении еще в 1998 году, но для многих жителей столицы она оказалась незнакомой. На лицевой стороне купюры размещен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, а на оборотной — фрагмент стены Новгородского кремля.

По данным агентства, теперь при расчетах наличными в столице все чаще можно получить именно такие пятирублевки.

Ранее Центробанк ввел в обращение в России обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Купюру посвятили Центральному федеральному округу.