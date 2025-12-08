Китай увеличил импорт сырой нефти из России на 4,88% в ноябре

В ноябре Китай увеличил импорт сырой нефти на 4,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя его до 50,89 млн тонн. Это максимальный объем закупок с августа 2023 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая. Среднесуточные поставки составили 12,38 млн баррелей в сутки. Об этом написал сайт oilcapital.ru .

В целом за 11 месяцев 2025 года Китай закупил 521,87 млн тонн нефти, увеличив импорт на 3,2% по сравнению с прошлым годом.

Значительный рост импорта пришелся на поставки из Саудовской Аравии, которые увеличились на 345 тыс. баррелей в сутки и достигли максимального уровня за последние пять месяцев. Поставки из Ирана также выросли на 233 тыс. баррелей в сутки, достигнув трехмесячного максимума.

В то же время поставки из России снизились на 157 тыс. баррелей в сутки, составив 1,19 млн баррелей в сутки. Причины снижения включают ограничение квот для независимых НПЗ и опасения китайских государственных нефтяных компаний относительно санкций США и Великобритании, введенных в октябре.

Несмотря на увеличение объема импорта нефти, нефтепереработка в Китае снизилась. В ноябре совокупный выпуск нефтепродуктов составил 35,78 млн тонн, сократившись на 5,72% по сравнению с октябрем.