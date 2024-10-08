Больной польский миллиардер отстранил сыновей от руководства компанией
Миллиардер Солорж отстранил двух сыновей от руководства компанией ZE PAK
Владелец польского производителя энергии ZE PAK Зигмунт Солорж выгнал из наблюдательного совета компании своих сыновей Тобиаса Солоржа и Петра Зака. Из-за семейного конфликта ее акции упали на 3,3%, сообщило агентство Bloomberg.
Бизнесмен, чье состояние достигло 2,2 миллиарда долларов, участвовал в заседании совета директоров ZE PAK дистанционно и под присмотром адвоката. Солорж-старший, по информации агентства, чувствовал себя настолько плохо, что зачитывал речь с бумаги. Он добился отстранения своих сыновей от управления компанией.
Семейные распри не только обрушили акции компании на 3,3%, но и всерьез взволновали ее второго по величине миноритарного акционера — пенсионный фонд NN Group NV. Ему принадлежат 8,9% ZE PAK, а 68-летнему миллиардеру — 66%. Главный исполнительный директор фонда Шимон Озог рассказал о проблемах со здоровьем Солоржа и необходимости выбрать новое руководство.
«Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat», — возмутился он.
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