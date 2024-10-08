Больной польский миллиардер отстранил сыновей от руководства компанией

Владелец польского производителя энергии ZE PAK Зигмунт Солорж выгнал из наблюдательного совета компании своих сыновей Тобиаса Солоржа и Петра Зака. Из-за семейного конфликта ее акции упали на 3,3%, сообщило агентство Bloomberg .

Бизнесмен, чье состояние достигло 2,2 миллиарда долларов, участвовал в заседании совета директоров ZE PAK дистанционно и под присмотром адвоката. Солорж-старший, по информации агентства, чувствовал себя настолько плохо, что зачитывал речь с бумаги. Он добился отстранения своих сыновей от управления компанией.

Семейные распри не только обрушили акции компании на 3,3%, но и всерьез взволновали ее второго по величине миноритарного акционера — пенсионный фонд NN Group NV. Ему принадлежат 8,9% ZE PAK, а 68-летнему миллиардеру — 66%. Главный исполнительный директор фонда Шимон Озог рассказал о проблемах со здоровьем Солоржа и необходимости выбрать новое руководство.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat», — возмутился он.

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