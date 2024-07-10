Врач Кондрахин: активное тапание хомяка в Hamster Kombat может привести к проблемам с суставами

Терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин рассказал о последствиях активного тапания хомяка в криптовалютном кликере Hamster Kombat. Об этом сообщил «Ридус».

По словам врача, человеческая рука эволюционно не предназначена для сверхбыстрых нажатий на кнопки. Нагрузка на конечность может стать причиной появления боли в мелких суставах.

«Со временем проблема становится более тяжелой, рано или поздно возникнут воспаления», — пояснил эксперт.

Он напомнил, что сустав рассчитан на определенное количество сгибаний и разгибаний. Использование перкуссионных массажеров, которые достаточно популярны у игроков, только растягивает проблему.

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