Более миллиарда евро убытков потребовали взыскать с компании Shell в России

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более миллиарда евро убытков

Генеральная прокуратура в иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell потребовала взыскать с них крупную сумму. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба арбитражного суда Москвы.

«Взыскивают более одного миллиарда евро убытков», — уточнили в пресс-службе.

Инстанция назначила предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к Shell на 11 декабря.

ГП направила в суд иск к корпорации 4 октября. В качестве ответчиков выступили нидерландские и британские структуры Shell, а также российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент». Третьими лицами в иске указали Минэнерго, «Газпром экспорт», ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд», а также правительство Сахалинской области.