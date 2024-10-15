Генеральная прокуратура в иске к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell потребовала взыскать с них крупную сумму. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба арбитражного суда Москвы.
«Взыскивают более одного миллиарда евро убытков», — уточнили в пресс-службе.
Инстанция назначила предварительные слушания по иску Генпрокуратуры к Shell на 11 декабря.
ГП направила в суд иск к корпорации 4 октября. В качестве ответчиков выступили нидерландские и британские структуры Shell, а также российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент». Третьими лицами в иске указали Минэнерго, «Газпром экспорт», ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд», а также правительство Сахалинской области.
Более миллиарда евро убытков потребовали взыскать с компании Shell в России
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