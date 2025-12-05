Более 35 стран задолжали России крупнейшую сумму

Задолженность других стран перед Россией в 2024 году увеличилась до рекордного за последние десятилетия значения в 33,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По материалам Всемирного банка, долг других стран перед Россией увеличилась в прошлом году на 2,6 миллиарда долларов. Из них больше всего занял Бангладеш — 1,2 миллиарда долларов. На втором месте Египет с 815 миллионами долларов, на третьем — Индия с 799 миллионами. Белоруссия наоборот вернула 125 миллионов долларов.

В целом Россия выделила деньги 38 странам, их долг достиг 33,1 миллиарда долларов. Больше страны заняли лишь в 1998 году, 38 миллиардов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал об изменениях на глобальном рынке. По его оценкам, доля стран G7 в мировой экономике уменьшается каждый год.