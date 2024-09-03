Бизнесмены призвали доработать реестр для борьбы с нелегальным наймом

«Опора России» заявила о недостатках реестра для борьбы с нелегальным наймом

Объединение предпринимателей «Опора России» призвало доработать предложенные Минтрудом правила ведения реестра работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости. Об этом сообщил РБК .

По мнению бизнесменов, в нынешней редакции в перечень недобросовестных работодателей можно попасть и за нарушения, не относящиеся к нелегальному найму — например, за отсутствие подписи сотрудника в документах.

Кроме того, за ошибки в составлении договоров гражданско-правового характера уже существуют штрафы, и представители «Опоры России» призвали не дублировать ответственность. Это, как подчеркнули предприниматели, может несправедливо испортить репутацию многим работодателям.

В конце августа Минэкономики призвало усилить контроль за самозанятыми и зарплатами в конвертах.