Биткоин побил очередной рекорд и взлетел выше 87 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов, следует из данных онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance . Ранее в течение дня эта криптовалюта уже обновляла несколько исторических максимумов.

По данным онлайн-сервиса, за последние сутки биткоин подорожал на 9,28%. В 23:15 по московскому времени за один биткоин предлагали 87,3 тысячи долларов. Уже через 15 минут стоимость криптовалюты упала до 86,9 тысячи долларов.

В Гонконге взлет биткоина связали с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Республиканца назвали сторонником криптовалют, и его приход к власти может поспособствовать укреплению позиций биткоина.