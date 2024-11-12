Стоимость биткоина впервые в истории превысила 87 тысяч долларов, следует из данных онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance. Ранее в течение дня эта криптовалюта уже обновляла несколько исторических максимумов.
По данным онлайн-сервиса, за последние сутки биткоин подорожал на 9,28%. В 23:15 по московскому времени за один биткоин предлагали 87,3 тысячи долларов. Уже через 15 минут стоимость криптовалюты упала до 86,9 тысячи долларов.
В Гонконге взлет биткоина связали с победой на выборах президента США Дональда Трампа. Республиканца назвали сторонником криптовалют, и его приход к власти может поспособствовать укреплению позиций биткоина.
Биткоин побил очередной рекорд и взлетел выше 87 тысяч долларов
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