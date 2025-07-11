Биткоин обновил исторический рекорд

Биткоин продолжает расти и обновлять максимум. Впервые в истории криптовалюты его стоимость превысила 118 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance .

В начале апреля курс биткоина опускался ниже 75 тысяч долларов на фоне падения новых фондовых индексов после слов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Капитализация биткоина превысила 2,34 триллиона долларов. Его доля в общей капитализации рынка криптовалют — более 64%.

Приток капитала в американские биржевые фонды продолжается. По итогам торговой сессии 10 июля спотовые ETF на биткоин привлекли свыше 1,18 миллиарда долларов — это шестой день подряд с чистым притоком средств и один из рекордных для рынка показателей.

В мае 2025 года главный аналитик Cryptorg Андрей Подолян отметил, что, несмотря на историческую прибыльность вложений в криптовалюту, покупать биткоин не очень выгодно.