Биржевая цена на золото снова побила исторический максимум на фоне шатдауна в США

Стоимость тройской унции золота на биржевых торгах опять побила исторический максимум, превысив отметку в 4,05 тысячи долларов. Об этом следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex .

По состоянию на 08:07 в среду декабрьский фьючерс на золото подорожал на 45,87 доллара — до 4 050,27 доллара за тройскую унцию. При этом в ходе торгов цена драгоценного металла поднималась даже до 4 051,55 доллара.

На серебро декабрьский фьючерс торговался на уровне 48,318 доллара за унцию.

Аналитик компании KCM Trade Тим Уотерер объяснил Reuters, что на руку золоту играют продолжающийся шатдаун правительства США и вероятное снижение учетной ставки в стране.

«Соблазн зафиксировать прибыль в районе отметки 4 тысяч долларов потенциально представляет краткосрочный риск», — сказал он.

В прошлый раз биржевая цена золота побила рекорд днем ранее, 7 октября.