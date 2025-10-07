Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото превысила 4000 долларов за тройскую унцию

Во вторник утром биржевая цена на золото продемонстрировала умеренный рост, достигнув нового рекордного значения в ходе торгов — более 4000 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Цена декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex увеличилась на 19,75 доллара относительно результата предыдущего закрытия, до 3 996,5 доллара за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро стал дешевле на 0,22% — до 48,34 доллара за унцию.

Старший рыночный аналитик OANDA Кельвин Вон заявил Reuters, что снижение ключевой ставки в США в октябре ослабит курс доллара, к которому котировки драгоценного металла чувствительны.

Другим поддерживающим фактором роста цен на золото он обозначил временное прекращение работы правительства США из-за шатдауна.

Прошлый исторический максимум стоимости золота обновился днем ранее, 6 октября. Тогда цена за тройскую унцию превысила отметку 3950 долларов.