Батайск и Евпатория возглавили рейтинг городов по росту доходов в России

Наибольший рост доходов в первом квартале 2026 года показали Батайск, Евпатория и Севастополь. Об этом сообщило РИА «Новости» , опираясь на результаты исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова.

Рейтинг составили среди городов с населением от 100 тысяч человек. Рост доходов оценили в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В исследовании говорится, что Батайск продемонстрировал рост в 36%, Евпатория — 30%, Севастополь — 27%. Сокращение доходов зафиксировали только в двух городах — Северске и Прокопьевске.

В рейтинг также вошли Норильск с показателем 26%, Волгодонск и Новый Уренгой — по 25%, Мытищи, Жуковский и Владикавказ — по 24%.

Самый высокий уровень душевого дохода в месяц зафиксирован в Москве — 96 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 94 тысячи рублей, Екатеринбурге — 81 тысяча рублей, а также Сочи — 75 тысяч рублей и Краснодаре — 74 тысячи рублей.

При расчетах учитывали зарплату, доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, а также поступления от собственности и инвестиций. Оценки получили с помощью математического моделирования на основе данных о потребительской активности и статистики из открытых источников.

Ранее директор Института информационных наук РГГУ Галина Шевцова рассказала, что зарплатный бум среди специалистов IT-отрасли закончился. По ее данным, высокие доходы останутся лишь у ключевых исполнителей.