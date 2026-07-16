Банкротство каждой четвертой компании в РФ инициировала налоговая

Федеральная налоговая служба (ФНС) все чаще отправляет компании на банкротство. За год доля ФНС среди инициаторов этой процедуры выросла до 23%, сообщили «Известия» .

По данным федресурса, во втором квартале 2026 года в России запустили более двух тысяч процедур банкротства компаний. Чаще всего их инициировали кредиторы — в 60% случаев, а в 23% случаев инициатором становилась ФНС. Еще 17% заявлений подавали сами должники.

За год число обращений от ФНС в суды с требованиями признать компании несостоятельными выросло с двух тысяч до почти семи тысяч. При этом заявка вовсе не означает запуск процедуры: для этого нужно получить одобрение суда.

По словам экономиста Ольги Гогаладзе, ФНС стала чаще инициировать банкротства из-за ухудшения положения бизнеса и высокой ключевой ставки.

«Общая прибыль компаний в первом квартале 2026 года упала более чем на четверть — до 5,2 триллиона. Кредиты же оставались дорогими: организациям было сложно платить по займам», – подчеркнула Гогаладзе.

Ранее специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов Наталия Потапова отмечала, что индивидуальные предприниматели, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут воспользоваться реструктуризацией долгов.