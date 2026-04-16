Эксперт Потапова рассказала, что реструктуризация долгов поможет предпринимателю сохранить бизнес

Индивидуальные предприниматели, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут не закрывать дело, а воспользоваться реструктуризацией долгов. Эта процедура позволяет восстановить платежеспособность, сохранить имущество и получить рассрочку до пяти лет, рассказала в комментарии RuNews24.ru специалист по банкротству физических лиц и реструктуризации долгов гражданина Наталия Потапова.

Суд одобрит реструктуризацию при стабильном доходе, отсутствии недавних банкротств и экономических судимостей. План должен быть одобрен кредиторами и утвержден судом. После этого вводится мораторий на взыскания, приостанавливаются штрафы и исполнительные производства, а ограничения на бизнес снимаются.

Однако предприниматель не сможет продавать или покупать имущество дороже 50 тысяч рублей без согласия финансового управляющего.

Реструктуризация выгодна, если есть желание сохранить активы, бизнес перспективен, а долги — временны. Перед решением рекомендуется проконсультироваться с профильным юристом.