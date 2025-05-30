Банкноту в 100 рублей выпустят в новом дизайне

Депутат Гусев: выпущенную в 2022 году банкноту в 100 рублей обновят

На новых сторублевых купюрах изобразят недавно вошедшие в состав России регионы. Об этом 360.ru заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Он обратился у Центробанку с просьбой обновить дизайн купюр и включить в изображенную карту новые регионы: ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, это станет знаком уважения к истории и живущим на Донбассе людям.

«Включение новых регионов России в дизайн — это важный шаг, который символизирует единство нашей страны и отражает ее актуальные границы», — подчеркнул парламентарий.

Зампред ЦБ Сергей Белов ответил на запрос депутата и сообщил о планах заменить карту России на оборотной стороне сторублевой купюры, выпущенной в 2022 году. Сейчас регулятор рассматривает варианты обновления ее дизайна.

«Старые купюры будут постепенно заменяться по мере износа, как мы и предлагали. Новые регионы найдут свое место в дизайне при очередной доработке», — подчеркнул Гусев.

Ранее Банк Абхазии анонсировал выпуск банкнот с дельфинами. Купюры номиналом 50 апсаров появятся в июне. Их тираж составит 50 тысяч экземпляров.