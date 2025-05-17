Банк Абхазии анонсировал выпуск новой банкноты с дельфином

Банк Абхазии объявил о выпуске новой банкноты — «Дельфин». Об этом сообщило издание «Sputnik Абхазия».

Банкнота номиналом 50 апсаров будет выпущена тиражом 50 000 экземпляров. В обращение она войдет в июне.

На лицевой стороне справа можно увидеть трех дельфинов и медузу, а слева — герб Абхазии и семь звезд, расположенных полукругом.

На оборотной стороне банкноты изображен средневековый абхазский военный корабль. Рядом с ним — морской конек.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с идеей включить на обновленные купюры в 10, 50 и 500 рублей изображения городов-героев, в том числе Киева и Одессы.