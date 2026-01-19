Банки временно заблокировали миллионы карт и счетов россиян

«Коммерсант»: с начала года банки заблокировали до 3 млн карт и счетов физлиц

Российские банки временно заблокировали два-три миллиона карт и счетов физических лиц в первые недели 2026 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

«За первые две недели января под временные блокировки могли попасть два-три миллиона обычных людей — это один-два процента от всех активных клиентов банков», — сообщили изданию в компании «Информзащита».

Авторы статьи отметили, что ранее в России блокировали в среднем около 330 тысяч переводов. Как рассказала партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони, массовые блокировки могут быть связаны с резким расширением критериев подозрительных операций и автоматизацией антифрод-систем. Приказ Центробанка, расширивший перечень признаков сомнительных операций в рамках закона № 161 «О национальной платежной системе», увеличил их до 12 критериев.

При этом в ЦБ пока еще не раскрыли статистику по блокировкам. Люди начали жаловаться, ведь нередко банки даже не поясняют, почему им заблокировали счета и как это исправить.

Ранее аналитик Гаянэ Замалеева объяснила, что банки обратили внимание на регулярные переводы между физлицами, усилив контроль.