Банки усилили контроль за переводами россиян
Аналитик Замалеева: банки насторожены из-за схожих сумм переводов
С 1 января банки усилили контроль за переводами россиян. Теперь они в целом оценивают логику финансового поведения клиентов, рассказала агентству «Прайм» аналитик Гаянэ Замалеева.
По ее словам, теперь внимание банков обращено на регулярные переводы между физическими лицами. Особенно их настораживают схожие суммы от разных отправителей и попытки дробить платежи.
«Отдельный „триггер“ — указание формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это сигнал для мониторинга, что личная карта используется как расчетный счет», — указала Замалеева.
Аналитик посоветовала не использовать для расчетов по бизнесу личную карту, аккуратно формулировать назначение платежа и легально оформлять любые доходы.
Ранее россияне столкнулись с блокировками карт при снятии крупной суммы в банкомате.