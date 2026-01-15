С 1 января банки усилили контроль за переводами россиян. Теперь они в целом оценивают логику финансового поведения клиентов, рассказала агентству « Прайм » аналитик Гаянэ Замалеева.

По ее словам, теперь внимание банков обращено на регулярные переводы между физическими лицами. Особенно их настораживают схожие суммы от разных отправителей и попытки дробить платежи.

«Отдельный „триггер“ — указание формулировок с коммерческим оттенком при операциях между частными лицами. Это сигнал для мониторинга, что личная карта используется как расчетный счет», — указала Замалеева.

Аналитик посоветовала не использовать для расчетов по бизнесу личную карту, аккуратно формулировать назначение платежа и легально оформлять любые доходы.

Ранее россияне столкнулись с блокировками карт при снятии крупной суммы в банкомате.