Россиян предупредили об изменениях в схеме обмана с «голосованием» за детей

МВД: мошенники выстроили многоэтапную схему обмана с «голосованием» за детей

Классическая мошенническая схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» теперь выглядит иначе. Об этом предупредили в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени „группу поддержки“, пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность», — отметили в  УБК МВД России.

После того как группа создает видимость доверия, в нее приглашают реальных пользователей, которым запрещают писать сообщения. Цель осталась прежней: заставить перейти по опасной ссылке.

Принцип действия прост: большое количество знакомых имен в сообщении, ощущение социального одобрения, ослабление бдительности, переход по фишинговой или вредоносной ссылке.

«Итог: компрометация аккаунта, кража данных или загрузка вредоносного ПО», — указали в МВД.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с трудоустройством. Аферисты начали оформлять микрозаймы на жертв после похищения кодов авторизации и персональных данных под предлогом работы на маркетплейсах.

