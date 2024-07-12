Банки начнут блокировать россиянам денежные переводы при подозрительных звонках

ЦБ: в июле банки будут блокировать переводы на 2 дня из-за долгих звонков

Банки с 25 июля введут новую систему для блокировки денежных переводов. Операции приостановят на два дня, если клиент будет совершать подозрительные звонки по мобильному телефону. Об этом сообщил РБК .

По данным Центробанка, переводы будут блокировать из-за продолжительных телефонных разговоров и нетипичного для клиента увеличения числа сообщений с нового адреса. По мнению представителей финансового регулятора, такая мера обезопасит россиян от мошенников.

В ЦБ добавили, что нововведение не станет обязательным для всех банков. Меры обяжут выполнять только кредитные организации, которые заключали соглашения с операторами сотовой связи об обмене данными.

Ранее Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций. Финансовый регулятор призвал опираться на шесть критериев, чтобы не допустить денежных переводов преступникам. ЦБ рекомендовал банкам учитывать информацию о возбужденном уголовном деле и поступившие от сторонних организаций данные, которые свидетельствуют о мошенничестве.