Центробанк заявил о расширении перечня признаков мошеннических операций

Центробанк РФ вдвое расширил список признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться финансовые учреждения для предотвращения таких переводов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В настоящее время ЦБ призывает ориентироваться на шесть критериев. Так, банкам советуют не допускать нетипичную для клиента отправку средств.

Еще одно правило — учитывать сведения о причастности получателя к преступлениям. Кроме того, кредитно-денежным организациям рекомендуют приостанавливать переводы на счета, по которым уже совершались аферы.