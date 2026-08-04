Россиян предупредили о технологизации мошеннических схем
Мошенники переходят от запугивания к технологиям: они используют видеодипфейки, фейковых силовиков и ИИ-ботов. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров сообщил, что механика обмана заметно изменилась. Вместо простой социальной инженерии преступники внедряют технологические инструменты, передает RT.
По словам специалиста, злоумышленники перешли от подделки голосов к микродипфейкам, которые используют в реальном времени во время видеозвонков. Также схема с фейковым руководителем стала многоступенчатой: после сообщения от «начальника» жертве звонит лжесотрудник ФСБ или Центробанка.
Бедеров добавил, что мошенники применяют роботизированные кол-центры с элементами ИИ. Боты оценивают тревожность собеседника, а затем переводят наиболее уязвимых людей на живых операторов.
Эксперт отметил, что преступники быстро меняют легенды после громких инфоповодов, затем обновляют технические инструменты и в итоге перестраивают модели атак. По его оценке, разовые хищения сменяются длительными схемами по выводу человека из цифрового контура.