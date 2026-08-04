Россиян предупредили о технологизации мошеннических схем

Мошенники переходят от запугивания к технологиям: они используют видеодипфейки, фейковых силовиков и ИИ-ботов. Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров сообщил, что механика обмана заметно изменилась. Вместо простой социальной инженерии преступники внедряют технологические инструменты, передает RT .

По словам специалиста, злоумышленники перешли от подделки голосов к микродипфейкам, которые используют в реальном времени во время видеозвонков. Также схема с фейковым руководителем стала многоступенчатой: после сообщения от «начальника» жертве звонит лжесотрудник ФСБ или Центробанка.

Бедеров добавил, что мошенники применяют роботизированные кол-центры с элементами ИИ. Боты оценивают тревожность собеседника, а затем переводят наиболее уязвимых людей на живых операторов.

Эксперт отметил, что преступники быстро меняют легенды после громких инфоповодов, затем обновляют технические инструменты и в итоге перестраивают модели атак. По его оценке, разовые хищения сменяются длительными схемами по выводу человека из цифрового контура.