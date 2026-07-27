Банк России ужесточил требования к выдаче потребкредитов и займов на машины

Закредитованным россиянам станет сложнее получить новый потребительский заем или деньги на покупку автомобиля в банке. Вступающие в силу с четвертого квартала этого года изменения принял Банк России, сообщила пресс-служба регулятора.

Решение об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов связано с риском замедления реальных доходов заемщиков, которые не в состоянии погасить свои займы в установленные сроки.

В пресс-службе ЦБ добавили, что общая доля необеспеченных потребительских кредитов за второй квартал выросла на 2,8% за счет выдача займов наличными, а общая доля проблемной задолженности составила 13,2% от всех выданных займов.

«Чтобы ограничить накопление рисков в сегменте потребительского кредитования, ужесточены значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу наиболее рискованных необеспеченных потребительских кредитов с высокой долговой нагрузкой заемщика и на длительный срок», — указали в сообщении.

Также ужесточение коснулось целевых автокредитов, объем которых во втором квартале вырос на 1,7%. На долю проблемной задолженности пришлось 4,5% от всего портфеля.

Для ограничения дальнейшего роста регулятор ужесточил требования к получению новых займов клиентам, тратящим более половины своего дохода на погашение уже взятого кредита.

В конце июля Банк России заявил о выросшем до 86 миллиардов рублей объеме выданных кредитов микрофинансовыми организациями с начала 2026 года.