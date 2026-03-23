Банк России резко снизил курс доллара и евро

Банк России заметно снизил официальные курсы доллара и евро на 24 марта. Об этом сообщил регулятор на сайте .

Официальный курс доллара на завтра составил 81,88 рубля, потеряв больше двух рублей по сравнению с предыдущим значением в 84 рубля. Евро подешевел еще сильнее: его курс опустился с 97,29 до 94,73 рубля.

Снижение продолжило тенденцию, которая наметилась еще в конце прошлой недели. На международном рынке Forex доллар в течение понедельника опускался ниже отметки в 82 рубля, а рубль после недавнего ослабления начал отыгрывать позиции.

Ранее представители Центробанка сообщили о том, что не видят предпосылок для ослабления российской национальной валюты. Курс рубля по отношению к основным иностранным валютам остался в своем диапазоне, в котором находится с апреля 2025 года.