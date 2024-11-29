Банк России предложит новые меры для борьбы с ипотечными схемами

В ближайшее время Банк России представит новые правила, направленные на борьбу с ипотечными схемами на рынке жилой недвижимости. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

«В отношении различных схем, выстраиваемых на жилищном рынке, действительно, принят ипотечный стандарт. Полагаем, что мы в ближайшее время предложим регуляторные новации уже в части формирования резервов банков», — процитировало его РИА «Новости».

Более подробную информацию о том, как это будет работать, регулятор предоставит позже.

В ноябре Центробанк предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок более 30 лет. По мнению регулятора, при слишком большом сроке заемщик может столкнуться со сложностями в выплате долга.

В сентябре 2024 года средняя сумма кредита на покупку жилья в России достигла 4,81 миллиона рублей, что стало рекордным показателем за 11 лет. Дальнейший рост будет зависеть от динамики цен и спроса.