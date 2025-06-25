Банк России предложил внедрить цифровой рубль с 1 сентября 2026 года

Крупнейшие банки страны обязаны будут предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровым рублем. Об этом заявили на сайте ЦБ России.

Обязательное подключение кредитных организаций к системе цифровой валюты начнется с 1 сентября 2026 года.

Как уточнил регулятор, с указанной даты крупные банки будут обязаны обеспечить своим клиентам полноценный доступ к операциям с цифровым рублем.

«Банк России предложил новые даты массового внедрения цифрового рубля. Переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно», — отметили в ЦБ.

С сентября требование о приеме цифрового рубля распространится и на торговые компании, которые стали клиентами крупнейших банков, и чья выручка превышает 120 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ПМЭФ-2025 заявил о сохранении роста ВВП выше среднемировых показателей. По словам главы государства, он продолжил расти на 4%.