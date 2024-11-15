Банк корпоративного финансирования лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у московского БКФ из-за нарушений и участия в подозрительных операциях. Об этом сообщил сайт регулятора.

По его данным, деятельность финансовой организации характеризовалась низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и постоянной убыточностью. БКФ также неоднократно нарушал законы и введенные Центробанком ограничения.

В пресс-службе добавили, что организация выводила средства за рубеж и не соблюдала требования для противодействия финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов. В течение года регулятор неоднократно применял к БКФ различные меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Ранее ЦБ аннулировал лицензию Америкэн Экспресс Банка. Финансовая организация сама попросила регулятор об этом. За 2023 год она понесла убытки в размере 90,65 миллиона рублей. Занимавший 300-е место в стране по величине активов банк прекратил работать в России в марте 2022 года.