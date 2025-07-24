«Авиапарк» выставили на продажу за 100 миллиардов рублей

Владельцы торгово-развлекательного центра «Авиапарк» на Ходынском поле в Москве выставили объект на продажу. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с комплексом. Ожидаемая сумма сделки — от 100 до 120 миллиардов рублей.

Для поиска покупателя привлекли инвестиционную компанию Astoria Capital, основанную выходцами из Сбербанка. Половина суммы, которую рассчитывают выручить собственники, связана с долговыми обязательствами комплекса.

Предложение о покупке разослали ряду крупных инвестхолдингов. Ранее, в 2017 году, владельцы уже пытались привлечь инвестора, продав долю в объекте для снижения долговой нагрузки, однако сделка так и не состоялась.

По данным на конец 2022 года, АО ТВК «Авиапарк» принадлежит кипрской Darkforest Holding Company. Ее конечные бенефициары не раскрываются. Изначально структура была связана с Михаилом Зайцем (экс-Amma Development) и миллиардером Аркадием Ротенбергом.

В январе гипермаркет Askona Home открылся в «Авиапарке».