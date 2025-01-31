«БеспринцЫпные чтения» провели в Москве в стенах нового магазина Askona Home в «Авиапарке»

пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona

Новый гипермаркет товаров для дома Askona Home открылся в Москве. Поздравить компанию пришли многие известные актеры, блогеры, дизайнеры и селебрити, а в честь открытия в уютных стенах магазина состоялись «БеспринцЫпные чтения».

пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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В магазине можно найти более восьми тысяч товаров на любой вкус. Главной идеей создателей было представить покупателям готовые интерьерные решения. Для этого на площади 6,3 тысячи квадратных метров построили три пространства, имитирующие квартиры — для молодой влюбленной пары, семьи с ребенком и супругов, чьи дети уже выросли.

Впервые для покупателей внедрили мультиплан — интерактивную возможность увидеть в натуральную величину, как выбранная мебель впишется в габариты дома или квартиры.

«Мы предлагаем уникальные сервисы для клиентов, благодаря которым дифференцируемся от всего рынка. <…> Здесь, например, есть сканер тела человека, который буквально за две минуты подбирает оптимальный для вас матрас и подушку», — рассказал СЕО розничного бизнеса компании Askona Владимир Корчагов.

пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
3/5
пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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пресс-служба Askona
Фото: пресс-служба Askona
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Профессиональные дизайнеры бесплатно сделают дизайн-проект по индивидуальным размерам. А если покупатели проголодались, то прямо на территории есть семейное кафе.

В настоящее время в России открыто три таких гипермаркета: один в Воронеже и два в Москве — в ТРЦ «Сolumbus», а теперь и в ТЦ «Авиапарк».

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