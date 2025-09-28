Артемий Лебедев дал россиянам совет о накоплениях

Экономика России перестала быть устойчивой, поэтому сейчас наступило время экономии и сбережений. Об этом в своем новостном подкасте заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев .

Он призвал своих слушателей грамотно распределять свой бюджет и откладывать свободные деньги вместо покупки дорогостоящей техники последних моделей.

«Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь еще пригодиться», — заявил Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что в сбережении и накоплении денег помогут банковские депозиты, на которые начисляются проценты. Полученная сумма может помочь, если финансовая ситуация ухудшится.

В минувшую субботу, 27 сентября, дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил с инициативой введения самозапрета на чтение новостей для людей с неустойчивой психикой и повышенной тревожностью.

Он пояснил, что сейчас уже действует самозапрет на кредиты и такая же функция необходима для чтения новостей, чтобы россияне не сходили с ума.