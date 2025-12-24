Аналитик Расторгуев поддержал идею обязательного тестирования перед операциями с криптовалютой

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев в интервью « Известиям » высказался о предложении Банка России, которое предусматривает введение лимита в 300 тысяч рублей в год на покупку криптовалют для одного инвестора.

По мнению эксперта, это признание со стороны регулятора масштабов и реальности крипторынка, однако такая мера не обеспечит полную защиту от потерь. Он также отметил, что легализация криптовалют позволит вывести часть капитала из «серой» зоны и повысить прозрачность рынка.

Кроме того, аналитик поддержал идею обязательного тестирования инвесторов перед допуском к операциям с криптовалютой. Такой подход позволит избежать массовых потерь средств из-за отсутствия понимания рисков.