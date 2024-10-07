Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% готовых

Банки предлагают вклады под 20-21% годовых на сроки до одного года. Аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил в беседе с агентством «Прайм» , зачем кредитным организациям такие «дорогие деньги».

Банки ориентируются на оценку траектории ключевой ставки в будущем, а также на собственные потребности в заемных деньгах, напомнил эксперт.

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП», — отметил Зварич.

Вклады стали не только наиболее надежным инструментом для хранения денежных средств, но и обеспечивают неплохую доходность, рассказал аналитик. Процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции.