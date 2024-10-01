Аналитик Зварич заявил, что ставка по вкладам сейчас значительно выше инфляции

Этой осенью вклады стали не только наиболее надежным инструментом для хранения денежных средств, но и обеспечивают неплохую доходность. Многие банки начали постепенно повышать процентные ставки, что связано с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка, сообщил Life .

В сентябре ключевая ставка была увеличена до 19% годовых. В настоящее время процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции, что позволяет сохранить покупательную способность сбережений и даже увеличить их объем. Таким образом, создается выгодное соотношение между риском и доходностью, отметил эксперт-аналитик «Банков.ру» Богдан Зварич.

От объяснил, что срочные депозиты обычно краткосрочные — от полугода до трех лет. Этот инструмент подойдет тем, кто не намерен надолго откладывать свои средства и беспокоится о потенциальной необходимости в них. В таком случае, деньги можно вывести в любой момент. Проценты останутся неизменными, если вклад допускает возможность пополнения и частичного снятия средств до установленного минимума. Если такой возможности нет, то при досрочном закрытии проценты могут быть потеряны.