Аналитик Кузнецов спрогнозировал, что золото подорожает до 5100 долларов за унцию к 2027 году

Аналитик управляющей компании «Первая» Иван Кузнецов поделился с «Газетой.Ru» своим прогнозом о возможном подорожании золота. По его словам, к 2027 году цена за тройскую унцию (31 грамм) может достичь 5100 долларов. Базовый прогноз на конец 2026 года составляет 4600 долларов при текущих котировках около 4370 долларов.

Одним из ключевых факторов роста стоимости золота Кузнецов назвал спрос со стороны центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале банки приобрели 289 тонн драгметалла, вернувшись к высоким уровням последних четырех лет после слабого начала года. Этот спрос связан с дедолларизацией и диверсификацией резервов.

Совокупный спрос на золото с учетом внебиржевых сделок во втором квартале составил 1269 тонн и практически не изменился за год. Покупки слитков и монет сохранились на уровне 307 тонн, при этом из золотых биржевых фондов инвесторы вывели 45 тонн.

Аналитик не считает отток инвесторов из золота долгосрочной угрозой, а видит в нем следствие сокращения спекулятивных позиций. При переходе Федеральной резервной системы США к снижению ставок средства могут быстро вернуться в золотые фонды и усилить уже существующий спрос.

По словам Кузнецова, ухудшение статистики по американскому рынку труда также играет в пользу драгметалла, указывая на замедление экономики и приближая завершение цикла высоких ставок. Снижение доходности других активов традиционно повышает привлекательность золота.

Дополнительную поддержку котировкам окажут геополитические риски, бюджетные дефициты и рост долговой нагрузки крупнейших экономик. Даже возможное снижение напряженности вокруг Ормузского пролива может сыграть в пользу золота: более дешевая нефть уменьшит инфляционные ожидания и приблизит смягчение политики ФРС.