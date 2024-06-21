Аналитик Калманович рассказал, что на цену нефти марки Brent повлияли праздники в США

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT рассказал, что повышение цен на нефть марки Brent связано с праздниками в США.

Ранее СМИ писали, что нефть марки Brent прибавила в цене 0,07%, достигнув 85,23 доллара за баррель.

«Этот факт можно рассматривать как локальный медвежий сигнал для рынка нефти. Однако восстановление экономической ситуации в Китае за последний месяц значительно компенсирует этот негативный фактор», — пояснил аналитик.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, стоимость нефти марки Brent поддерживается за счет снижения запасов сырья в США.