Аналитик Голубовский негативно оценил ситуацию на рынке облигаций в России

Затяжное падение российского рынка акций может как продолжиться, так и развернуться, однако для экономики страны гораздо большее значение имеет рынок облигаций. Такое мнение высказал аналитик Дмитрий Голубовский в интервью ИА НСН .

По словам эксперта, стабильность банковской системы напрямую связана с рынком государственного долга, поскольку активы банков состоят из облигаций федерального займа (ОФЗ).

«На рынке облигаций ситуация тоже не очень хорошая, потому что индекс RGBI — индекс облигаций — у нас тоже здорово провалился. Сейчас он, правда, пытается расти, что указывает на то, что худшее, может быть, позади», — отметил специалист.

Он выразил надежду на реакцию Центрального Банка, подчеркнув, что острая ситуация на рынке облигаций сейчас гораздо чувствительнее для граждан и экономики, чем колебания фондового рынка.