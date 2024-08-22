Альфа-банк запустил ипотеку с опцией снижения ставки

Российские банки приспосабливаются к жесткой политике ЦБ и адаптируют условия ипотеки к высоким ставкам. Как сообщил РБК , Альфа-банк с 22 августа запустил для физических лиц опцию с гарантией снижения ставки по ипотечному кредиту вслед за ключевой.

«Если клиент хотел бы снизить свою ставку при ключевой ставке ЦБ ниже 12%, банк предложит снижение ставки до уровня рыночной по продукту „Рефинансирование“ которая была при ключевой ставке 12%», — уточнили в банке.

Снижение ставки можно применить на любом сроке кредита, но только один раз. Для этого необходимо направить запрос в банк.

Центробанк повысил ключевую ставку до 18% в конце июля. По данным регулятора, инфляция в стране ускорилась. Спрос значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Средние ставки по депозитам в России приблизились к 17,3%, сообщал RT. Достигнутое значение стало самым высоким с марта 2022-го. Финансовые организации следят за решениями Центробанка и повышают проценты по вкладам.