«Звери так не кидаются». Стали известны детали нападения на ветерана СВО в Ростове | 360°

Криминал 29 апреля 2024, 04:43 «Звери так не кидаются». Стали известны детали нападения на ветерана СВО в Ростове Пятый канал: ветеран СВО и его жена будут добиваться наказания для обидчиков РИА «Новости»

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В Ростове-на-Дону группа молодых людей избила ветерана спецоперации и его супругу. Супружеская пара будет добиваться справедливого наказания для обидчиков, сообщил Пятый канал.

Мужчина приехал в отпуск из зоны боевых действий. Во время вечерней прогулки они встретились с компанией парней, которые сначала решили с ними познакомиться, а потом набросились с кулаками, когда узнали, что мужчина участвовал в СВО.

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По словам мужчины, на него набросились 10 человек, стали избивать, а когда жена попыталась его вытащить, то начали пинать и ее.

«Звери так не кидаются, если честно, это очень страшно. Я как женщина перенесла моральное потрясение и шок, на данный момент я плачу, у меня истерики, я боюсь выходить на улицу», — рассказала женщина.

Ветеран вызвал полицию, но компания злоумышленников напала и на них, а потом попыталась скрыться. Супругов и нападавших доставили в отдел в одной машине, причем один из парней заявлял, что у него влиятельный отец, который все «порешает», вспомнила женщина.

Ветерану СВО и его жене диагностировали многочисленные травмы. Женщина заявила, что будет добиваться самого жестокого наказания для обидчиков. Также она возмущена, что ее допросили как свидетеля, а не как потерпевшую.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения ветерана СВО и его супруги в Ростове-на-Дону, а также оценить высказывания нападавших в их адрес.