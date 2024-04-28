Ветерана СВО избили в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 10:38 Ветерана СВО избили в Ростове-на-Дону Глава СК поручил возбудить дело после избиения ветерана СВО в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения ветерана СВО и его супруги в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время избиения нападавшие выражали свою ненависть по национальному признаку и снимали происходящее на видео.

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«Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, а также дать правовую оценку высказываниям молодых людей», — отметили в пресс-службе.

РИА «Новости» уточнило, что ЧП произошло в Суворовском районе города. Группа неизвестных избила ветерана спецоперации и его жену, у мужчины зафиксировали множественные ушибы головы, а у женщины — поясницы, груди и головы.

В конце марта в Пермском крае до смерти избили участника СВО. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.