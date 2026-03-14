Злоупотребление правом: суд в Подмосковье отказал «Колибри Дуо» в иске

Суд отказал ООО «Колибри Дуо» во взыскании 3,64 млн рублей с ИП

Арбитражный суд Московской области отказал компании «Колибри Дуо» в удовлетворении иска к индивидуальному предпринимателю о взыскании неосновательного обогащения в размере 3 640 000 рублей, а также судебных расходов и процентов за пользование чужими денежными средствами. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Колибри Дуо» с ноября 2024-го по март 2025 года перечислило предпринимателю 3,64 миллиона рублей по договору возмездного оказания услуг за информационно-консультационные услуги, обучение и тренинги.

Во время суда сторона «Колибри Дуо» заявила, что договор не заключали, услуги не оказывали, а предприниматель не имел права получать эти средства.

Ответчик представил протокол осмотра доказательств от нотариуса Москвы и заключение эксперта. Документы содержали переписку между предпринимателем и «Колибри Дуо» в мессенджере. Из диалога следовало, что перевод денег ИП совершили добровольно.

Суд отметил, что отсутствие договора не является доказательством неосновательного обогащения. Изучив доказательства, инстанция пришла к выводу, что ИП представил достаточные доказательства для получения денег.

Арбитражный суд также усмотрел в действиях «Колибри Дуо» злоупотребление правом. Компания пыталась воспользоваться противоречивым поведением и получить за счет предпринимателя необоснованную выгоду. Это стало дополнительным основанием для отказа.

Ранее юрист Илья Русяев заявил о возможности вернуть средства за некачественные онлайн-курсы по психологии.