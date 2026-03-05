Юрист Русяев рассказал о возможности вернуть деньги за некачественные онлайн-курсы по психологии

Рынок онлайн-курсов по психологии активно растет, однако вместе с этим увеличивается и число жалоб от клиентов. Бывает, что после нескольких занятий человек чувствует ухудшение состояния и хочет вернуть потраченные средства. Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев рассказал Life.ru , что у клиентов есть такая возможность.

Согласно статье 32 Закона «О защите прав потребителей», клиент может отказаться от услуги в любой момент. Исполнитель может удержать только фактически понесенные расходы, которые он может документально подтвердить.

Фразы вроде «деньги не возвращаем ни при каких условиях» не имеют юридической силы, так как нарушают права потребителя.

Полный возврат средств возможен, если есть основания считать, что услуга оказана ненадлежащего качества. Такими основаниями могут быть несоответствие заявленного формата или результата фактическим, сокрытие существенной информации, применение сомнительных методов, игнорирование очевидных противопоказаний.

Важно понимать, что одного утверждения «мне стало хуже» недостаточно. Необходимо доказать причинно-следственную связь между действиями специалиста и ухудшением состояния с помощью медицинских заключений, переписки, записей консультаций и других документов.

Если программа позиционируется как лечение депрессии, избавление от панических атак или терапия расстройства, это может выходить за рамки обычного образовательного продукта. Психотерапия относится к медицинской деятельности и подлежит лицензированию. Отсутствие лицензии может поставить под сомнение законность работы исполнителя и усилить позицию клиента в споре.

Перед подачей претензии важно собрать доказательную базу: договор или оферту, чеки и подтверждение оплаты, скриншоты рекламных обещаний, переписку с исполнителем, медицинские документы (если обращались к врачу).

Для возврата денег необходимо направить исполнителю письменную претензию. Если в течение 10 дней не последовало ответа или был получен отказ, можно подавать иск в суд по месту своей регистрации. При сумме иска до одного млн рублей госпошлина не уплачивается. Если суд удовлетворит требования, дополнительно взыщут штраф — 50% от присужденной суммы за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.