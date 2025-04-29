Неизвестный украл 2 млн рублей из Porsche в Петроградском районе Петербурга

Правоохранители разыскивают злоумышленника, который украл крупную сумму из иномарки в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила gazeta.spb .

Преступление было совершено на Сытнинской улице. По предварительным данным, неизвестный проник в салон Porsche и похитил два миллиона рублей.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Возбуждено уголовное дело.