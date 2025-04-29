Неизвестный украл 2 млн рублей из Porsche в Петроградском районе Петербурга
Правоохранители разыскивают злоумышленника, который украл крупную сумму из иномарки в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила gazeta.spb.
Преступление было совершено на Сытнинской улице. По предварительным данным, неизвестный проник в салон Porsche и похитил два миллиона рублей.
Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Возбуждено уголовное дело.
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