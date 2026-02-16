Зюзинская маньячка с раздвоением личности вернулась в Москву

Зюзинскую маньячку Марию Петрову вернули в Москву после лечения в психбольнице. Казанские врачи стабилизировали состояние серийной преступницы с раздвоением личности, сообщил телеграм-канал Shot .

«Петрова полжизни пытается выйти из психбольницы, чтобы убить милиционера, который ее поймал. Двадцать лет она прикидывалась примерным пациентом, пока не сорвалась в сентябре 2024-го», — написали авторы поста.

Посла нападения заведующую московской лечебницы Петрову отправили в казанскую больницу, известную жесткой работой с подопечными: смирительные рубашки, фиксация на кровати и палаты-изоляторы. Там серийница провела 395 дней в статусе «социально опасна».

«Врачи успокоили буйный нрав. Однако экспертизу на вменяемость — это единственный путь Петровой к свободе — проводить не спешат, высок риск рецидива», — добавили журналисты.

Сейчас убийца находится в московской психбольнице № 5, к ней даже пустили пожилых родителей. Мать рассказала, что виделась с дочерью месяц назад, но изменений не заметила.

Петрову задержали случайно в 2002 году — ее заметил майор милиции с окровавленным ножом на улице. Маньяку признали невменяемой.

Ранее расследование о серийных убийствах женщин в 2000-х годах завершили в Оренбургской области. Предполагаемого преступника нашли под Саратовом и отправили под суд.