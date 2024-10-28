«Каменский Чикатило» умер в колонии в Перми

РИА «Новости»: серийный убийца Роман Бурцев умер от рака в колонии в Соликамске

Серийный убийца и маньяк Роман Бурцев, получивший прозвище «Каменский Чикатило», умер в колонии в Соликамске. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Он скончался от онкологии (в исправительной колонии № 2)», — рассказал собеседник агентства.

Бурцева признали виновным в убийстве шестерых детей от семи до 12 лет. Это происходило в Ростовской области с 1993 по 1996 годы. По данным СМИ, мужчина душил своих жертв. Тела прятал настолько тщательно, что силовики смогли найти их только после задержания Бурцева.

Его арестовали в 1996 году и отправили в колонию «Белый лебедь», в которой содержат приговоренных к пожизненному заключению осужденных.

В августе маньяк Владимир Миргород, которого прозвали «аккуратным душителем», признался еще в одном убийстве. Число его жертв выросло до 20.