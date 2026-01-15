Журналистка из Калининградской области отдала мошенникам 8 миллионов рублей

Жительница Калининградской области, работающая журналистом, стала жертвой телефонных мошенников и лишилась своих сбережений. Об этом сообщили в телеграм-канале УМВД России по региону.

Журналистке в мессенджере позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он заявил, что к ее счетам якобы пытаются получить доступ третьи лица, и посоветовал для защиты перевести все средства на безопасный счет.

После этого женщине начали звонить уже якобы представители правоохранительных органов, которые настойчиво подтверждали эту схему и требовали перевести на указанные реквизиты все накопления.

В течение примерно двух месяцев журналистка послушно перечисляла деньги на счета, продиктованные неизвестными. В итоге она лишилась около восьми миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

«В настоящее время ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — отметили представители УМВД России по Калининградской области.

Ранее 78-летняя москвичка также стала жертвой аферистов, отдав им более 20 миллионов рублей.